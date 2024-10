la Repubblica – Tegola Roma, rischio maxi stangata fiscale: può variare dai 17 ai 34mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato di quanto sta accadendo in casa Roma. I giallorossi sono a rischio: possibile una maxi stangata fiscale che potrebbe variare dai 17 ai 34 milioni di euro. “La Guardia di Finanza ha esaminato i bilanci del club dal 2016 al 2021, concludendo che la società ha commesso una “dichiarazione infedele”. Al centro della contestazione amministrativa ci sarebbero due operazioni contabili: permute mascherate da compravendite reciproche e svalutazioni eccessive di alcuni giocatori.

Tra le operazioni finite sotto osservazione spicca lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola con la Juventus, già sotto indagine della Procura di Roma. Quanto alle svalutazioni, riguardano giocatori come Diawara, Pedro, Pastore, Nzonzi, Dzeko, Perotti, Leandro Castan e H’maidat. Secondo gli investigatori, queste manovre hanno prodotto maggiori costi non deducibili per la Roma di circa 80 milioni di euro. Su questo tesoretto, la società avrebbe dovuto versare 19 milioni di euro di Ires”.

