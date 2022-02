Tendenze globali delle scommesse online che abbiamo visto nel 2021 e che sono ancora attese nel 2022

Ogni volta che inizia un nuovo anno, è consuetudine guardare al futuro e chiedersi cosa cambierà. Molte cose possono accadere in 365 giorni, come il 2020 e il 2021 ci hanno crudelmente mostrato. Quando si tratta di scommesse online, ci sono alcune tendenze che probabilmente influenzeranno l’industria nel 2022 più dell’anno scorso. Evidenziamo le tendenze più evidenti che hanno influenzato anche il progetto https://wazamba.com/it/sport/live.

Crescente popolarità dell’industria degli esports

Questa è una delle maggiori tendenze nel mercato delle scommesse in questo momento. In precedenza, le scommesse sportive erano associate solo agli sport tradizionali e alle corse di cavalli, ma ora il mercato delle scommesse è diventato molto più ampio.

Le scommesse sugli esports un paio di anni fa erano esotiche, oggi non sono inferiori ad altri tipi in termini di numero di persone che vogliono fare un pronostico su di loro. E sulla base di questo, c’è un’altra tendenza – il ringiovanimento del pubblico dei clienti, che è interessato a questo tipo di attività. La popolarità degli esports può anche essere dovuta al fatto che molte federazioni sportive lo hanno riconosciuto ufficialmente come uno sport.

Aumentare il numero di scommesse online e adattare i siti dei bookmaker per questo

Negli ultimi anni, uno dei compiti principali dei bookmaker è stato quello di completare il lavoro sulla possibilità di piazzare una scommessa da qualsiasi dispositivo mobile. I bookmaker hanno fatto fronte a questo compito e ora non è più una novità che ci siano applicazioni mobili per smartphone su IOS e Android, è possibile scaricarle e piazzare scommesse senza nemmeno uscire di casa.

A partire dal 2018, il numero di giocatori che accedono ai siti di gioco d’azzardo da un tablet o da un telefono cellulare è diventato più della metà del numero totale di utenti. E questa tendenza continua a crescere. Anzi, nei prossimi anni, secondo alcuni analisti, le scommesse online potrebbero affollare, o almeno spostare, il mercato delle scommesse offline.

Gli utenti si spostano sempre più dalla TV allo streaming online

Ci sono diverse ragioni per questo:

Le partite sportive sono disponibili non solo dal vivo, ma anche registrate. Multipiattaforma: è possibile guardare le partite in streaming attraverso il proprio smartphone, PC e Smart TV. Il contenuto è personalizzato – l’utente si abbona solo agli eventi sportivi che gli interessano. Come risultato – risparmio sull’abbonamento.

Il mercato dello streaming sportivo sta andando verso un oligopolio. Come nella situazione delle società di scommesse, la maggior percentuale di visite (39,8%) cade su utenti di età compresa tra 25-34 anni. La quota percentuale del pubblico dei servizi di streaming diminuisce con l’aumentare dell’età.

Popolarità delle scommesse esotiche

Se negli anni precedenti le scommesse sui risultati di competizioni di fama mondiale come gli Oscar o l’Eurovision hanno guadagnato slancio, allora nelle condizioni di quarantena sono diventate popolari le scommesse sugli eventi che si svolgono nel paese, le previsioni sulla data di scoperta del vaccino contro il coronavirus, quando finirà la quarantena, e simili.

Ma ci sono alcune difficoltà di tali scommesse:

Quote basse.

Se prendiamo il margine medio dei bookmaker (da qualche parte intorno al 2-3%), allora nelle scommesse esotiche sarà due, tre o anche quattro volte più alto. I giocatori professionisti esperti non scommettono su eventi in cui il bookmaker ha un tale vantaggio sul giocatore.

incapacità di analizzare analiticamente il mercato.

Quando si scommette su un mercato esotico, gli scommettitori non hanno informazioni per analizzare i giochi, come, per esempio, quando si scommette sulle partite di calcio. Qui si può solo fare affidamento sulle opinioni e le supposizioni dei cosiddetti “esperti”, che è semplicemente impossibile diventare in un tale mercato.

L’integrazione e la compenetrazione delle due industrie, scommesse e streaming, creano una sorta di ecosistema intorno ad esse. Le piattaforme di streaming ricevono dal 20 al 40% delle somme perse dai giocatori attirati dalle integrazioni. Un servizio video è in grado di attirare 70-80 clienti al giorno, fornendo al bookmaker un reddito di oltre 1,5 milioni di rubli al mese. Al momento, entrambi i mercati stanno crescendo attivamente, nonostante tutte le barriere e l’alta soglia d’ingresso. Entro il 2027, il mercato globale dello streaming dovrebbe essere di quasi 40 miliardi di dollari.