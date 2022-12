Tentativo per Ndombele: il Napoli lo vuole a titolo definitivo

Secondo quanto raccolto dal portale francese, Il Napoli starebbe pensando di prendere Tanguy Ndombele a titolo definitivo, poiché attualmente è in prestito dal Tottenham:

In attesa di indossare la maglia della Francia, Ndombele indossa con orgoglio la maglia del Napoli. Un club dove si sente bene dentro e fuori dal campo. Secondo le informazioni raccolte, anche Tanguy Ndombele, al Napoli in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, è favorevole all’idea di rimanere più a lungo del previsto in Italia. A inizio gennaio inizieranno i colloqui tra Napoli e Tottenham.

L’idea del club azzurro è quella di provare, se possibile, a prendere il francese a titolo definitivo, riducendo la cifra del diritto di riscatto. Una missione che non sarà facile visto che il presidente degli Spurs, Daniel Levy, è noto per essere molto duro negli affari e di certo non svenderà un giocatore sotto contratto fino al 2025 e acquistato a 60 milioni di euro. Ma davanti a lui ci sarà Aurelio De Laurentiis, altro presidente con cui è molto difficile trattare. Certo è che il giocatore che il 28 dicembre compirà 26 anni è molto interessato all’idea di prolungare l’avventura al Napoli”.

Fonte foto: Instagram @ndombele_22

