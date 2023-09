The Best FIFA Football Awards: Osimhen e Kvara tra i 12 candidati al premio ‘giocatore dell’anno’

The Best FIFA Football Awards: Osimhen e Kvara tra i 12 candidati

The Best FIFA Football Awards™ 2023 – La FIFA si prepara a premiare i migliori interpreti del calcio femminile e maschile nei The Best FIFA Football Awards™ 2023. Nella lista dei calciatori candidati, figurano i due giocatori del Napoli Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

I fan del calcio di tutto il mondo potranno votare per:

il Miglior giocatore femminile FIFA

il Miglior giocatore maschile FIFA

il Miglior allenatore femminile FIFA

il Miglior allenatore maschile FIFA

il Miglior portiere femminile FIFA

il Miglior portiere maschile FIFA

il FIFA Fan Award

The Best FIFA Men’s Player, i candidati

Julián Alvarez (Argentina, Manchester City)

Marcelo Brozovic (Croazia, Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Ilkay Gundogan (Germania, Barcellona)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

La motivazione per Kvaratskhelia: “Khvicha Kvaratskhelia ha sbalordito tutti in Italia e in Europa – ma forse in tutto il mondo – nella sua prima stagione ad alti livelli con la maglia del Napoli. All’ombra del Vesuvio è stato soprannominato Khvicha Kvaratskhelia, segnando 14 gol e servendo 17 assist in tutta la stagione. Ha contribuito enormemente alla vittoria dello scudetto del Napoli che mancava in patria da 33 anni”

La motivazione per Osimhen: “A proposito di protagonisti del ritorno dello scudetto a Napoli dopo 33 anni. La maschera di Victor Osimhen è diventata un simbolo azzurro, quasi come quella di pulcinella o la maglia numero 10 di Diego Armzndo Maradona. Un attaccante completo che con 26 reti ha trascinato il Napoli nella stagione 2022/2023, sia in Italia che in Europa”

