Retroscena Ndombele, rifiutata offerta del Genoa: i dettagli

Secondo il quotidiano Repubblica l’ex centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele avrebbe rifiutato un eventuale trasferimento al Genoa.

L’ex centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele avrebbe rifiutato un presunto trasferimento al Genoa. Il retroscena è stato svelato dall’edizione odierna di Repubblica.

Secondo quanto si legge il Genoa, prossima avversaria del Napoli in campionato, avrebbe avuto un interesse nei suoi riguardi. Il giocatore però avrebbe detto di no alla proposta in quanto la sua ambizione sarebbe continuare a disputare la Champions League.

“Ndombele, rientrato al Tottenham dal prestito al Napoli, è un altro giocatore di livello superiore che è stato ad un passo del Genoa. In tribuna a Marassi per la partita con la Fiorentina c’era un emissario del Tottenham. Il Genoa ha provato a chiedere Pape Mate Sarr che l’anno precedente aveva giocato pochissimo. «È Ndombele il giocatore su cui si può ragionare», la risposta. Blazquez a Londra aveva già prenotato un aereo privato in modo che Ndombele si mettesse il prima possibile a disposizione di Gilardino. Ma il giocatore all’ultimo minuto si è chiamato fuori. «Siete un club neopromosso, io voglio fare la Champions».”

