UFFICIALE – Colpo Gevi Napoli, arriva la guardia Elijah Stewart

La Gevi Napoli basket ha ufficializzato l’arrivo della guardia statunitense Elijah Stewart, annunciando il nuovo acquisto attraverso la propria pagina Facebook ufficiale. Ecco il comunicato:

Nato a De Ridder, nello stato della Louisiana, classe 1995, Stewart è un’ala di 196 centimetri per 88 Kg di peso. Cresciuto nella prestigiosa Università di South California dove gioca con gli USC Trojans, 12.3 punti di media nel 2016-2017, dopo alcune apparizioni in G-League, la prima esperienza europea del nuovo giocatore della Gevi è in Finlandia dove, nella stagione 2019-2020, milita negli Helsinki Seagulls, disputa un campionato da 18 punti di media e 5.2 rimbalzi, vincendo una Coppa di Finlandia. Dopo la buona stagione in Finlandia, Stewart passa allo Slask Wroklaw, nel massimo campionato polacco dove realizza 15.1 punti di media e 4.3 rimbalzi tirando con il 42.3 da 3 punti raggiungendo un Season High di 33 punti in singola gara. Il nuovo giocatore della Gevi ha appena terminato la summer league di Las Vegas dove ha giocato con i New Orleans Pelicans. Nell’ultima gara, giocata contro Oklahoma Thunder, ha realizzato 20 punti e 9 assist.”