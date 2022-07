Napoli, report allenamento: prima seduta in gruppo per Ostigard

La SSC Napoli pubblica il report della seduta di allenamento.

Il Napoli continua ad allenarsi presso Dimaro Folgarida e la Società partenopea ha reso noti i dettagli della seduta. Da sottolineare soprattutto l’allenamento di Leo Ostigard, il primo all’interno del gruppo squadra.

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli:

“Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e a bordo campo, ha svolto lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Primo allenamento in gruppo per il nuovo acquisto Leo Ostigard. Olivera, Zielinski e Rrahmani hanno svolto quasi tutta la sessione di allenamento in gruppo. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lavoro di scarico per Ounas.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Neto, il Barcellona ha proposto il portiere a De Laurentiis

Il Napoli insiste per Kim, contatti anche durante la notte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tirocinanti al posto di dipendenti, multa da 1,6 mln a hotel