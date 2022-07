Calciomercato, anche Inter ed Everton interessati a Kim

L’obiettivo del Napoli Kim sarebbe finito anche nel mirino di Inter ed Everton.

Il Napoli vorrebbe portare in azzurro il difensore Kim Min-Jae ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero altri due grandi club sulle tracce del giocatore. Parliamo di Inter ed Everton, che avrebbero entrambi pensato ad un ipotetico acquisto.

Dal quotidiano si legge:

“«È un calciatore bravo che stiamo seguendo così come altri. Non mi posso prolungare… Stiamo valutando, prendiamo info anche su altri per poi affondare.» Ha parlato così, ieri sera, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il Napoli tratta senza sosta con l’entourage di Kim. L’Inter, però, continua a tenerlo sulla propria lista nel caso in cui sfumassero innanzitutto Bremer e poi Akanji, e parallelamente anche l’Everton ci fa un pensiero.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: prima seduta in gruppo per Ostigard

Napoli-Neto, il Barcellona ha proposto il portiere a De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tirocinanti al posto di dipendenti, multa da 1,6 mln a hotel