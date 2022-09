VIDEO – Tiago Pinto ironizza: “Solbakken non aveva firmato con altra squadra? Allora ci proviamo”

Tiago Pinto ironizza sul Napoli che stava trattando per Solbakken

Calciomercato Napoli – Tiago Pinto, general manager giallorosso in conferenza stampa ha parlato delle operazioni svolte in questo mercato estivo appena terminato e che ha portato tanti giocatori tra cui Dybala, Wijnaldum e Belotti. Il portoghese ha fatto riferimento anche a Solbakken ironizzando su chi lo aveva datto per fatto al Napoli.

Tiago Pinto su Solbakken, queste le sue dichiarazioni:

Solbakken? “C’è una cosa che è molto importante: non è vero che la Roma ha aumentato il monte ingaggi. Non è difficile capire che risolviamo il problema di Olsen e Fuzato e portiamo Svilar, se la Roma risolve il problema di Florenzi, Santon e Reynolds e prende Celik, se vanno via Diawara e Villar e viene Matic, se non rinnova Mkhitaryan, Sergio Oliveira e va via Veretout non aumenta il monte ingaggi. Non sono il mago della finanza, ma non abbiamo aumentato il monte ingaggi. Su Solbakken, è una sorpresa: perché io pensavo che aveva firmato per una squadra (il Napoli, ndr). Avevano detto che lui era qua e aveva fatto le visite mediche (col Napoli, ndr). Se mi dici che non ha firmato ancora, proviamo”.

