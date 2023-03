Tifosi di Napoli e Salernitana uniti: “Festeggiamo insieme Scudetto e salvezza”

L’uniuone dei tifosi di Napoli e Salernitana

Il Napoli sta inseguendo il sogno del terzo Scudetto che ora è ad un passo dal realizzarsi. Oltre ai partenopei c’è un altro club campano di Serie A (la Salernitana) che insegue un traguardo importantissimo, ossia la salvezza. La pagina Facebook Fratelli Napoletani e Salernitani ha dramato un comunicato invitando le due tifoseri ad unirsi e marciare insieme verso questi traguardi.

Questo è quanto sui legge:

“Noi del gruppo Fratelli Napoletani e Salernitani, più che mai, in questo momento, invitiamo tutte le tifoserie di Napoli, Salerno e provincia ad esporre non una ma due bandiere, una del Napoli e una della Salernitana, su tutti i balconi per sperare di festeggiare i prossimi due avvenimenti da noi tanto desiderati, ovvero lo scudetto degli azzurri e la salvezza dei granata. La forza dei nostri popoli e quindi anche delle nostre tifoserie passa attraverso una consapevolezza identitaria e un senso di appartenenza derivanti da millenni di storia che ci hanno visto insieme protagonisti. Quindi non possiamo che rimanere distanti da queste visioni e prese di posizione che tendono a mettere a rischio una nascente amicizia che duri nel tempo.

Fonte foto: Facebook @Fratelli Napoletani e Salernitani

