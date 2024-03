La Gazzetta dello Sport – Toni: “Osimhen o Vlahovic? Entrambi forti ma scelgo Dusan”

Luca Toni, ex attaccante italiano campione del mondo, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano. Ecco la sua opinione su Osimhen e Vlahovic: “Sono due veri numeri nove, completi, sanno segnare in tanti modi e l’hanno dimostrato anche in questo periodo: il giocatore del Napoli, tornato dalla Coppa d’Africa, ha realizzato già 5 gol in 3 partite; Dusan nel 2024 ha fatto, invece, meglio di tutti. Tra i due, se proprio devo sceglierne uno come bomber puro, vado con DV9, perché in area non ha davvero punti deboli, può farti male in ogni modo”.

