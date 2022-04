Top 11 dell’Europa League 2021-22, i migliori giocatori

Siamo entrati nella settimana dei quarti di finale dell’Europa League 2021-22. Per tutte le squadre partita di andata il 7 aprile, ritorno il 14 aprile alle 21 tranne per Red Bull Lipsia-Atalanta che giocheranno i due match alle 18:45. Se l’Atalanta si qualificherà alle semifinali incontrerà la vincente tra Sporting Braga e Glasgow Rangers.

I bergamaschi non partono favoriti in questo match di andata. Tra polemiche sugli spalti per le (giustificate) accuse di razzismo di una parte della tifoseria, lo stop di almeno un mese del difensore Djimsiti ed in forse la presenza di Toloi anche per la partita di ritorno, un gioco giudicato sempre uguale che diventa poi di facile lettura. Da inizio anno la squadra ha subito un forte calo perdendo posizioni nella classifica di campionato di Serie A ma riuscendo comunque ad andare avanti in Europa.

Atalanta e Roma sono le due uniche squadre italiane ad essere ancora in Europa, Atalanta in Europa League e Roma in Conference League.

In Europa League le squadre qualificate ai quarti sono RB Lipsia, Atalanta, West Ham, Lione, Eintracht, Barcellona, Braga, Rangers.

Ad oggi sono state giocate 126 partite delle 205 previste, 335 i gol totali. Le squadre che hanno segnato più gol sono Napoli e Lione (18), Braga e Betis (16), Rangers e Leverkusen (16), Celtic, Frankfurt e West Ham (13), Real Sociedad e Leicester (12), Dinamo Zagreb (11).

Numeri elevati, e non sono gli unici. Infatti, nonostante sia la seconda coppa per importanza dopo la Champions League, il valore degli 11 migliori giocatori della coppa arriva a 700 milioni di euro! Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona (che ha vinto gli spareggi contro il Napoli) 45 mln di € così come il difensore centrale proprio del Napoli, Kalidou Koulibaly; il terzino destro del Lipsia, Nordi Mukiele, 25 mln; il difensore centrale del Siviglia, che pure ha perso lo spareggio contro la Dinamo Zagabria, Jules Koundé 60 mln; Raphael Guerreiro, terzino sinistro del Dortmund, sconfitta allo spareggio dal Glasgow Rangers, 35 mln di euro; Pedri, centrocampista del Barcellona, 80 mln e Jude Bellingham che ricopre lo stesso ruolo nel Dortmund 75 mln di euro. Sempre del Barcellona, Ferran Torres ala destra, 45 mln; Florian Wirtz, trequartista del Bayern Leverkusen (eliminato agli ottavi dall’Atalanta), 70 mln. L’ala sinistra Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, battuto agli spareggi dal Lipsia, ha anche lui un valore di mercato di 70 mln ed infine l’attaccante centrale del Dortmund, Erling Braut Haaland, ben 150 mln di €.

Tante le star di squadre che però non sono arrivate ai quarti di finale, un solo giocatore può fare la differenza, certo, ma se c’è una squadra compatta dietro, o davanti, tanto meglio.

Sarà pertanto molto interessante seguire le prossime partite dei quarti e vedere quali squadre andranno avanti nel cammino verso la finale di Siviglia del prossimo 18 maggio.