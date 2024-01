Napoli, fatta per Mazzocchi: i dettagli sull’operazione

Secondo Tuttomercatoweb la trattativa tra il Napoli ed il difensore Pasquale Mazzocchi sarebbe andata a buon fine.

Il Napoli e la Salernitana avrebbero trovato un accordo relativo al trasferimento in azzurro del difensore Pasquale Mazzocchi.

L’edizione odierna di Tuttomercatoweb ha riportato qualche dettaglio in merito all’operazione:

“Pasquale Mazzocchi è il colpo del Napoli in apertura di questo mercato invernale. Nelle scorse ore il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con la Salernitana per il cartellino dell’esterno, che da parte sua ha sempre spinto per andare a giocare al Maradona. L’operazione, definita nei dettagli nelle ultimissime ore, verrà presto formalizzata, col Napoli che verserà nelle casse granata una cifra di 3 milioni di euro più bonus. Il Napoli e l’entourage del calciatore, intanto, hanno definito i dettagli riguardanti il nuovo contratto che il classe ’95 firmerà con gli azzurri: Mazzocchi metterà nero su bianco un contratto di 3 anni e mezzo, quindi con scadenza nel giugno del 2027.”

Fonte immagine in evidenza: (da Calciomercato Italia) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus di corto muso batte la Roma e si avvicina all’Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Canalis, il 2024 sarà un anno molto ricco