Dopo la scadenza di contratto con il Napoli, Dries Mertens è uno dei nomi più altisonanti della lista svincolati, a cui sono interessati anche diversi club italiani e non solo. Come riporta Gazzetta.it, il belga sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, che però per convincerlo a sposare il progetto dei turchi dovrebbe mettere sul piatto un ricco ingaggio.