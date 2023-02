Napoli-Cremonese – Entusiasmante vittoria del Napoli che trova il suo riscatto personale contro la Cremonese. Brillano Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas.

Napoli-Cremonese – Brillano Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, che portano il Napoli a godersi la vista dall’alto con un pensiero in meno. Divario incolmabile con la seconda in classifica, e intanto gli azzurri attutiscono l’amarezza dall’esclusione dalla Coppa Italia a suon di gol, e portano a casa una rivincita dipinta tutta d’azzurro!

Primo tempo Napoli-Cremonese

Operazione rivincita, inizia Napoli-Cremonese: la prima contro l’ultima in classifica. In campo l’entusiasmo azzurro contro lo sconforto grigiorosso, ma Ballardini è intenzionato a ripetere l’impresa e non c’è spazio per la paura. Parte a mille Kvaratskhelia che si accentra in area avversaria, servendo Di Lorenzo che si fa trovare sul pezzo e prova il tiro. Carnesecchi intercetta senza problemi. Ancora occasione Napoli, Zielinski per il capitano, che di testa mette in difficoltà il numero uno dei grigiorossi che devia in un angolo.

Nuova occasione per gli azzurri, questa volta è Lozano che prova a servire Osimhen, il quale prova il tiro di testa ma non ci arriva, allora ci pensa Sernicola ad allungare. Kvaratskhelia decide di tenerla in campo ed è subito testa a testa in area grigiorossa. Si unisce la difesa della Cremonese, ma il georgiano ha la meglio e trova subito il primo gol della serata. Il Napoli passa velocemente in vantaggio al 21′.

Ancora Kvaratskhelia, che trova lo spazio per accentrarsi nonostante il pressing avversario, si fa trovare libero Di Lorenzo che gli serve l’assist per il gol, il numero 77 ci prova di testa con un tiro largo e la palla finisce in out. Al 37′ subisce la prima azione pericolosa anche il Napoli che la rischia con Sernicola. Il numero 17 tira il cross intercettato da Vasquez che controlla e va ad accorciare Lozano, trova subito Benassi che da fuori area prova il tiro, ma Meret protegge degnamente e scongiura il pericolo.

Secondo tempo Napoli-Cremonese

Nella ripresa il Napoli parte in velocità, mettendo in difficoltà la Cremonese con uno spunto di Lozano che è in grado di impensierire Carnesecchi, il quale riesce però a deviare in calcio d’angolo. Tuttavia il Napoli continua a non lasciare spazi e prende in mano le redini del gioco iniziando a gestire totalmente la partita. Angolo di Zielinski, testa di Lozano, poi Kim sul secondo palo e da pochi centimetri non può sbagliare Osimhen che trova il suo diciassettesimo gol in campionato portando il Napoli sul 2-0.

Non si fermano più gli azzurri, Elmas recupera palla e parte in velocità, chiede l’uno a due a Di Lorenzo che lo serve in area e in diagonale batte per la terza volta Carnesecchi. Il Napoli si gode l’ennesimo vantaggio e chiude la partita sul 3-0, mandando la Cremonese a casa a bocca asciutta.

Top Lozano

La partita di Lozano contro la Cremonese inizia in maniera decisamente anonima, ma è il pestone subìto nel secondo tempo che fa riaccendere la scintilla. È così che il messicano scatta ritrovando la grinta e non ce n’è più per nessuno. Per il ‘Chucky’ è la miglior prestazione della stagione.

Barbara Marino

