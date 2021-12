Top & Flop – Napoli-Empoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli subisce la prima sconfitta in casa propria contro l’Empoli.

Allo Stadio Diego Armando Maradona la sfida tra Napoli ed l’Empoli termina con il punteggio di 0-1. Ripercorriamo i momenti più salienti della gara decidendo poi il migliore ed il peggiore giocatore in campo.

Primo tempo

Inizia il match ed il Napoli appare fin da subito determinato con Ounas che tenta di tirare in porta da calcio d’angolo, ma la palla è respinta da Luperto. Al minuto 4 è l’Empoli invece ad essere pericoloso, ma l’azione della squadra ospite è sventata da Ospina. Al minuto 19 ci prova Mertens servito da Zielinski, ma Vicario blocca il pallone. Il Napoli si rivede due minuti dopo: al minuto 21 Mertens viene servito questa volta da Lozano, ma il pallone del belga termina alto sopra la traversa. Al minuto 30 ci prova anche il capitano azzurro Insigne ma anche questa volta la palla termina alta. Al minuto 33 è invece la squadra ospite ad essere pericolosa: Bajrami fa partire un tiro che termina all’esterno della rete. Durante la fase del recupero ci prova ancora una volta Insigne ma il tiro è fermato dal portiere avversario. Il primo tempo termina dunque a reti bianche,

Secondo tempo

Nella ripresa sono ancora una volta i padroni di casa a farsi vedere. Ounas ed Insigne cercano la rete a pochi secondi di distanza, l difesa dell’Empoli però si fa trovare pronta. Poco dopo, al minuto 51, ci prova l’Empoli con Cutrone. David Ospina riesce a parare e mettere la palla in calcio d’angolo. Al minuto 61 Juan Jesus riesce a trovare il gol sfruttando un calcio di punizione; l’arbitro però fischia un fuorigioco. Al minuto 69 arriva anche il destro a giro di Insigne, ma ancora una volta Vicario non si lascia sorprendere.

Al minuto 70 la partita si sblocca ed attiva il gol per la squadra ospite: l’azione parte da un corner ed il tiro viene finalizzato da Cutrone grazie ad un colpo di testa. Il Napoli non si arrende e prova subito a rimettersi in gioco. Andrea Petagna prova prova un tiro dal limite che colpisce però il palo; al minuto 80 invece ci prova Lorenzo Insigne, ma il tiro è centrale e facilmente intercettabile. Dopo 6 minuti di recupero la gara termina 0-1 per la squadra ospite.

Top: Di Lorenzo

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo si aggiudica il titolo di migliore azzurro in campo. In difesa ci mette sempre del suo dimostrandosi utile in quasi tutte le occasioni. In attacco ci mette lo zampino in un paio di occasioni tentando di portare la squadra in vantaggio.

Flop: Insigne

Questa volta il titolo di Flop se lo aggiudica il Capitano. Il suo impegno e la sua buona volontà in campo sono indiscutibili, ma le sue azioni e conclusioni sono poco concrete. La prestazioni di Insigne è al di sotto delle aspettative, specialmente per il fatto che si lascia scappare un sacco di occasioni.

