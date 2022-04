Top & Flop – Napoli-Roma: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli-Roma: pareggio amaro al Maradona, i partenopei portano a casa solamente un punto.

Pareggio amarissimo per il Napoli di Spalletti, che si lascia soffiare la vittoria in un finale burrascoso e grottesco. Mantiene stretto il terzo posto in classifica a meno due punti dall’Inter e a più quattro dalla Juventus.

Primo tempo

Inizia il primo tempo di Napoli-Roma, con il possesso per i giallorossi di Mourinho. Partita in questa prima fase molto equilibrata, le squadre si studiano a vicenda facendo attenzione a non concedere occasioni ai rivali. Una mossa del Napoli agevola il risultato: Lozano si catapulta in area avversaria, ma viene colpito prepotentemente da Ibanez. Il giocatore azzurro finisce a terra chiedendo il rigore, ma l’arbitro fa proseguire tra i fischi dei tifosi del Maradona. Come di consueto, interviene prontamente il Var e Di Bello, dopo aver riguardato l’azione al video, proclama un cambio di rotta concedendo il rigore ai padroni di casa. Insigne sul dischetto è pronto all’assalto, Rui Patricio intuisce il lato giusto, ma la sfera finisce il rete e il Napoli va in vantaggio per 1-0. Gli animi si scaldano e la gara incomincia a farsi ruvida, Pellegrini interviene bruscamente su Anguissa, ma approfitta Insigne che appoggia per Osimhen, che entra in area e mette al centro, ma la difesa giallorossa non si fa trovare impreparata spazzando via la palla. Cristante è il primo ammonito del match a causa di un pestone a Lobotka, nervi tesi per la Roma. Si incamminano decisi gli azzurri verso la porta avversaria, con Osimhen che tira d’esterno, Smalling devia, poi arriva Lozano che prova il tiro, ma Rui Patricio è attento. Occasione sprecata per gli ospiti, con Zaniolo che al limite dell’area, con due azzurri addosso, testardo mantiene eccessivamente il pallone e alla fine lo perde. Insiste ancora in avanti il Napoli, con Mario Rui che trova l’angolo. Roma in visibile difficoltà prova l’offensiva con Pellegrini che serve degnamente Abraham, ma non riesce a controllare e la difesa del Napoli continua a gestire la palla senza alcun problema. Seconda ammonizione della serata, questa volta tocca al Napoli con Koulibaly a causa di un fallo su Zalewski. Boccone amaro per Spalletti, costretto a dover fare a meno del difensore nel prossimo match contro l’Empoli. Pellegrini su punizione, il capitano giallorosso prova il tiro ma Osimhen devia di testa sulla traversa. Finisce così un primo tempo abbastanza equilibrato, ma senza particolari occasioni.

Secondo tempo

Inizia il secondo tempo di Napoli-Roma, con un cambio imminente per Mourinho: Mkhitaryan entra al posto di Cristante. Riparte deciso il Napoli, con un attento Lozano che si accentra e si inserisce per Osimhen, tuttavia Mancini percepisce e devia prontamente in angolo. Fischia l’arbitro per un intervento irregolare di Zanoli in scivolata su Sergio Oliveira. Il giocatore giallorosso rimane a terra dolorante. Giallo per l’azzurro. Situazione preoccupante per Lobotka che rimane a terra sofferente toccandosi la coscia, Koulibaly fa segno per la sostituzione. Esce Lobotka ed entra Zielinski per il Napoli. La Roma riparte in contropiede con Lorenzo Pellegrini che prova a tirare, eppure non è convinto, Meret para senza problemi, ma parte il fischio a causa del fuorigioco del giocatore della Roma. Ci prova Insigne con un cross che taglia lo specchio della porta, ma nessuno dei suoi compagni intuisce. Occasione incredibile per la Roma, con un cross perfetto di Karsdorp per Abraham, che da un’ottima posizione colpisce male di testa la sfera e spreca l’occasione irreprensibile per il pareggio. Di Bello caccia il giallo per Lozano, che entra in area cadendo, senza essere toccato da Ibanez. Zalewski interviene e Lozano rischia grosso reagendo. Ancora giallo per il Napoli, questa volta tocca a Lorenzo Insigne a causa di una protesta di troppo nei confronti di Mancini, che colpisce involontariamente Osimhen. La Roma spinge alla ricerca disperata del pareggio, stavolta è proprio Mancini a provare il colpo di testa dopo la punizione di Pellegrini, ma la palla finisce fuori di un soffio. Napoli messo sotto stress, Abraham fa sponda per Zaniolo, ma Mario Rui riesce ad intervenire. Spalletti corre ai ripari con un doppio cambio per Fabian Ruiz e Lozano, sostituiti da Demme ed Elmas, con quest’ultimo che prova un destro imminente, ma la palla esce fuori di poco. Giallo per Nicolò Zaniolo che viene ammonito per proteste. Cartellino pesantissimo, poiché salterà la sfida contro l’Inter. Probabile la sostituzione per Oliveira, che giace a terra dolorante a bordocampo. Intanto Zielinski tira alla ricerca del gol, ma para Rui Patricio. Doppio cambio anche per Mouirinho che toglie Oliveira e Zalewski ed entrano Veretout ed El Shaarawy. Clamoroso, Meret mette giù Zaniolo giù in area! L’arbitro fa proseguire il gioco, ma al Var è tutto pronto per le dovute verifiche. L’aria rovente del Maradona mette a dura prova i nervi dei giocatori, Di Bello è costretto a squalificare il secondo portiere giallorosso, Fuzato, a causa di eccessive proteste. Nel frattempo reagisce Osimhen, che calcia di forza ma il tiro colpisce l’esterno della rete. Nuovi cambi per Spalletti: escono Insigne ed Osimhen, entrano Juan Jesus e Mertens. Ci pensa anche Mourinho a sostituire Mancini per Perez. Altro cambio per la Roma, con Zaniolo che resta a terra, al suo posto entra Felix. Ottimo l’intervento di Koulibaly su Felix, che riesce a chiudere un’azione potenzialmente pericolosa. Concessi otto minuti di recupero. Pareggia El Shaarawy su assist di Abraham, con un destro nell’angolo basso che non da alcuna possibilità a Meret. La Roma trova il gol del pareggio. Napoli scoraggiato in questo finale grottesco e Roma ancora in attacco alla ricerca del vantaggio. Altra occasione per la Roma con Pellegrini su punizione di Veretout, ma Meret non si fa trovare impreparato. Finisce con un pareggio Napoli-Roma.

Top Mario Rui

Partita impeccabile per Mario Rui che non lascia alcuno spiraglio all’avversario. Salva il risultato su una diagonale pericolosa di Pellegrini, tirando fuori gli azzurri da una situazione potenzialmente pericolosa. Ottimo risultato dopo la prestazione discutibile contro la Fiorentina.

Flop Zielinski

Zielinski ancora una volta poco convinto. Riesce a trovare il vantaggio in un paio di situazioni dal limite, ma non se ne serve. Tuttavia da un ottimo contributo sui passaggi pericolosi della Roma.

Barbara Marino

