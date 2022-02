Top & Flop – Venezia-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Venezia-Napoli: vittoria azzurra allo Stadio Pier Luigi Penzo. I partenopei portano a casa tre punti essenziali.

Domina il Napoli in casa del Venezia, che porta a casa il risultato aggrappandosi all’Inter capolista e aggiudicandosi il secondo posto sul Milan di Pioli.

Primo tempo

Al via Venezia-Napoli. Gli ospiti non indugiano e attaccano dal primo minuto. Il grande ritorno di Osimhen in campo da fiducia agli azzurri: bastano solo 3 minuti per Lorenzo Insigne, che con grande sicurezza serve il nigeriano che con un destro cerca la porta, ma viene murato da Ceccaroni. Tuttavia avanza anche il Venezia che con caparbio Ebuehi sulla destra, costringe Mario Rui in angolo. Rischia Ospina con i piedi, ma riesce a liberare anzitempo su Okereke. Al 28′ si presenta per il Napoli una grossa occasione gol con Osimhen, che esplode con un destro di tutto rispetto, finito male sull’esterno del legno. Senza remora i padroni di casa bramano il vantaggio con un’occasione incredibile di Okereke che sfonda sulla sinistra, rientra sul destro e il suo tiro secco viene parato egregiamente da Ospina. Termina la prima frazione tra Venezia e Napoli, con i partenopei che conducono un’ottima partita, ma ben controllati dalla retroguardia di casa. Osimhen colpisce un palo e Politano sfiora la traversa. Gli arancioneverdi pungono molto nelle ripartenze con Okereke, ma bravi Ospina e Lobotka che riescono a blindare la porta, evitando il gol.

Secondo tempo

Via al secondo tempo: un Napoli più che convinto rientra il campo con la giusta grinta. Passa poco tempo per concretizzare: ci pensa Victor Osimhen al 59′, grazie ad un traversone di Politano, e con abilità infila di testa sorprendendo Lezzerini. Il vantaggio azzurro, però, demotiva il Venezia che fatica ad opporsi. Gli azzurri reagiscono con rapidità riuscendo così a gestire il match. Batosta per Mario Rui che si guadagna un giallo al 74′ su Aramu. Al 76′ Mariani è costretto ad un altro giallo per Busio, a causa di un fallo su Zielinski. La partita prende una piega diversa, il nervosismo prende il sopravvento: altri due gialli per Lobotka e Ceccaroni. E’ nel recupero che i partenopei continuano ad osare: Elmas serve Petagna, che con il sinistro prova a centrare lo specchio della porta, ma Lezzerini legge bene e para senza troppi problemi. 93′ fallo di Ebuehi, inizialmente ammonito su Mertens che giace a terra. Mariani prolunga il recupero, ma viene richiamato al VAR. La decisione è netta: rosso per Ebuehi al 90’+5. Incredibile il riflesso di Petagna in contropiede al 100′, che porta il Napoli ancora in vantaggio e chiude il match con tre punti essenziali.

Top Lobotka

Magnifico Lobotka, saggio ed equilibrato. E’ efficace, senza strafare, nelle occasioni importanti: con un buon pallone in verticale per Osimhen in avvio e quello recuperato fine partita, che ha favorito l’azione del gol. Prodiga sempre più fiducia davanti alla difesa.

Flop Mario Rui

Primo tempo poco brillante per Mario Rui che si lascia sovrastare da Johnsen. Poco reattivo nelle occasioni importanti e distratto si chiude in area senza apparenti motivi. Migliora nel secondo tempo, prestando più attenzione e con una mentalità diversa.

Barbara Marino

