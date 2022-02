L’AVVERSARIO – Dopo la sosta, si riparte con Venezia-Napoli

Quinta giornata di ritorno, Venezia contro Napoli allo stadio Penzo.

La quinta giornata del girone di ritorno vedrà il Napoli affrontare il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo alle ore 15:00 di domenica 6 febbraio 2022. La compagine allenata da Paolo Zanetti avrà senza dubbio voglia di riscatto a causa della sconfitta subita alla prima giornata del girone di andata per 2-0, a segno Elmas e Lorenzo Insigne sul calcio di rigore. Guardando la classifica, il Venezia si trova al quartultimo posto in classifica con 18 punti, a distanza di un punto dal Cagliari terzultimo. Il gruppo squadra di Zanetti è reduce da una sconfitta contro l’Inter per 2-1, sfatando quasi il tabù Milano data l’ottima prestazione avuta in campo dai suoi calciatori. Gli uomini di Luciano Spalletti invece, giungono alla sfida dopo tre vittorie consecutive con Sampdoria, Bologna e Salernitana. Il club azzurro vuole allungare la striscia positiva aggiungendo la quarta vittoria consecutiva in vista del match-clou di sabato 12 febbraio alle ore 18:00 contro i neroazzurri. Una vittoria contro i lagunari permetterebbe al Napoli di mettere fiato sul collo agli uomini Simone Inzaghi e di affrontare la gara con prospettive scudetto riaperte.

Il Venezia in campo

Paolo Zanetti pensa a una formazione a trazione anteriore, un 4-3-3 propositivo per scardinare la difesa partenopea. Il Mister ha un dubbio in attacco, dovrà scegliere tra Okereke o Johnsen nel tridente. Dopo la Coppa D’Africa rientra Ebuehi, confermato titolare Ullmann, sarà assente invece Kiyine per un guaio muscolare. Ecco le probabili formazioni:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Modolo, Svoboda, Tessmann, Kiyine, Crnigoj, Peretz, Ampadu, Nsame, Johnsen, Nani. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Aramu, Ceccaroni, Kiyine.

Il Napoli in campo

Nel Napoli mister Spalletti recupera Ospina rientrato in ottime condizioni dal Sud America. Confermato Lobotka nella linea mediana a far coppia con Fabian Ruiz, in attacco rientra Osimhen con una nuova protezione per il volto. Mertens dovrebbe partire dalla panchina ma già scalpita per una maglia da titolare, invece Tuanzebe resta ai box per infortunio, si parla di lombalgia. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Lozano, Tuanzebe. Squalificati: -. Diffidati: Anguissa, Demme.

I precedenti

Tra Serie A e Serie B sono ben 12 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Venezia. Il bilancio è nettamente a favore dei lagunari con 4 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta datata 1947.

L’arbitro di Venezia-Napoli

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Maurizio Mariani.