Occasione per avvicinarsi alla vetta, ora il Napoli ci crede

Occasione per il Napoli

come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli oggi ha l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica dopo la sconfitta dell’Inter nel derby. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“L’Inter è uscita ammaccata dal derby e sabato sera giocherà gran parte delle chance tricolori nel confronto diretto dello stadio Maradona, anche se per Luciano Spalletti sarebbe un errore grave come quelli commessi contro Empoli e Spezia, se oggi si affrontasse il Venezia senza la necessaria concentrazione. È solo la questione di carattere che piazza il Napoli in scia alla capolista, oltre a tutta una serie di incidenti che hanno ridotto al minimo le scelte dell’allenatore per più di due mesi. Anzi, l’organico è forte al punto da non sentirsi inferiori a nessuno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Dopo la sosta, si riparte con Venezia-Napoli

NUMERI PRIMI – Venezia-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto: scossa di magnitudo 3.3 su versante Est dell’Etna