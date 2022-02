NUMERI PRIMI – Venezia-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Venezia-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sul 24′ turno di Serie A

Statistiche Venezia-Napoli – La gara, valevole per 24′ turno di Serie A si giocherà domenica 6 febbraio allo stadio Pier Luigi Penzo. Nel 2022 il Napoli è ancora imbattuto, e contro i veneti cercherà la quarta vittoria consecutiva. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Venezia e Napoli

Sono 15 complessivamente i precedenti tra Venezia e Napoli. Domani sarà il sedicesimo incontro tra queste due squadre, l’ottavo in casa degli arancioverdi. Nei precedenti 7 incontri a Venezia la squadra di casa ha conquistato 2 vittorie, contro una sola dei partenopei, 4 i pareggi. L’unico successo dei partenopei risale al lontano 1947.

Statistiche

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Venezia, sei di queste sfide sono state però giocate tra il 1946 e il 1967. L’ultimo successo dei veneti nella massima competizione contro i campani risale al 1942. Il Napoli ha ottenuto un solo successo in 11 trasferte tra Serie A e B contro il Venezia, per 1-0 nel 1947 firmato da Ferruccio Santamaria.

Curiosità e cenni storici

Dopo aver segnato 11 gol nelle prime nove sfide di Serie A contro il Napoli, il Venezia non ha

trovato la rete negli ultimi quattro confronti, l’ultimo gol dei veneti contro i partenopei nel torneo

è stato realizzato da Gino Raffin nel 1962. Napoli e Venezia sono rispettivamente le squadre con più (384) e meno conclusioni (201) effettuate in questa Serie A.

Arbitro

Maurizio Mariani è l’arbitro designato per Venezia-Napoli. Mariani ha arbitrato il Napoli in altre 14 occasioni, con il bilancio di 9 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in favore degli azzurri. L’ultima gara diretta dal fischietto di Roma è stata Napoli-Atalanta del dicembre scorso allo stadio Diego Armando Maradona, che vide i bergamaschi imporsi per 3-2. L’ultima vittoria in una gara diretta da lui risale alla prima gara della scorsa stagione, quando i partenopei vinsero 2-0 a Parma.

