Venezia-Napoli, Spalletti conferma difesa e centrocampo. In attacco spazio a Osimhen

Venezia-Napoli, Spalletti sceglie Osimhen

Venezia-Napoli sarà una gara importante e delicata per gli azzurri, che hanno la possibilità di accorciare sull’Inter. Spalletti sembra ormai aver deciso la formazione titolare, che dovrebbe restare quella delle ultime uscite in campionato. In porta confermato Meret, che supera Ospina non ancora in perfette condizioni. In difesa coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus, sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo ci sarà il suo formato da Lobotka e Fabian Ruiz. In attacco torna Insigne titolare a sinistra, con Politano a destra e Zielisnki centrale. Al centro del reparto offensivo azzurro ci sarà Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Occasione per avvicinarsi alla vetta, ora il Napoli ci crede

L’AVVERSARIO – Dopo la sosta, si riparte con Venezia-Napoli

