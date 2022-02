De Laurentiis jr: “Non ci sono novità sulla multiproprietà di Napoli e Bari”

Luigi De Laurentiis torna sulla questione multiproprietà

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset dove ha affrontato anche il tema multiproprietà. Ecco quanto dichiarato:

“Col Bari a metà dell’opera. Stiamo costruendo un gruppo dedicato fino alla morte al risultato finale. Abbiamo avuto decreti continui. Abbiamo tutelato i tifosi sospendendo la campagna abbonamenti. Quando il paese ripartirà, prevediamo di mettere in vendita dei miniabbonamenti per avere più tifosi. Multiproprietà? Non ci sono novità. Attendiamo sviluppi del nostro ricorso in atto. Aspettiamo le date per ritrovarci e discutere di questo problema”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venezia-Napoli, Spalletti conferma difesa e centrocampo. In attacco spazio a Osimhen

Occasione per avvicinarsi alla vetta, ora il Napoli ci crede

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Figliuolo, virus arretra, riportare normalità in ospedali