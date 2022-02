Lozano, per domani è previsto il rientro. Verrà valutata l’entità del suo infortunio

Lozano domani torna in Italia

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Hirving Lozano dovrebbe far ritorno in Italia nella giornata di domani. Il messicano dovrà sottoporsi ad esami strumentali, per verificare l’entità del suo infortunio e scongiurare l’intervento chirurgico. Lozano ha subito una lussazione alla spalla durante l’ultimo incontro della sua nazionale, che potrebbe avere ripercussioni sul suo finale di stagione in azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis jr: “Non ci sono novità sulla multiproprietà di Napoli e Bari”

Venezia-Napoli, Spalletti conferma difesa e centrocampo. In attacco spazio a Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nyt: Russia aumenta truppe, con invasione migliaia di vittime