Torino-Napoli, Meret: “Siamo vicini al nostro obiettivo”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida di campionato contro il Torino.

Alex Meret ha parlato ai microfoni di SKY subito dopo la vittoria del Napoli contro il Torino:

“Ho preso una botta sul naso, ma sto bene e vado in nazionale. Ci sorprendiamo ma siamo a conoscenza delle nostre qualità. Stiamo dimostrando di avere una grande mentalità e abbiamo affrontato questa partita nel migliore dei modi. Abbiamo avuto una grande maturità in questo match che ci poteva sembrare difficile. Il merito è di tutti: è nostro che scendiamo con la giusta concentrazione, del mister che ci dà la giusta carica ed anche della società che ha fatto un grande lavoro. Adesso siamo vicini all’obiettivo. Il portiere deve essere pronto quando viene chiamato in causa e, anche se non ci sono molti interventi da fare, devo farmi trovare sempre pronto. Quest’anno siamo migliorati tanto nel saper interpretare le partite, siamo bravi ad adattarci ai nostri avversari. Penso che quest’anno poi ho più fiducia e consapevolezza. Quando trovi continuità è tutto più facile, ma devo ancora migliorare un po’.”

Fonte foto: Instagram, @alex_meret

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PSG pronto ad offrire anche 180mln al Napoli per l’attaccante azzurro

Spalletti: “Avrei preferito non incontrare italiane. Da incompetenti parlare di buon sorteggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici

su tutto.”