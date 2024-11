Torino-Napoli: Sanabria torna a disposizione, Ilic assente

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime in casa Torino in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Mancano due giorni a Torino-Napoli, gara valida per la 14ª giornata di campionato, e La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle ultime notizie relative al club granata.

Molto probabilmente Ivan Ilic non sarà a disposizione di Paolo Vanoli a causa di un problema muscolare. In compenso Tony Sanabria sarebbe tornato completamente a sua disposizione.

Di seguito quanto si legge:

“Ieri il Torino ha continuato l’avvicinamento alla sfida di domenica contro il Napoli. Tutti gli uomini di Vanoli hanno lavorato in gruppo a parte gli infortunati. Fra questi continua a essere monitorato Ilic, uscito contro la Juventus per un fastidioso problema muscolare. Sicuramente salterà la sfida contro la capolista, la speranza dello staff sanitario granata è quella di far tornare a lavorare in gruppo il serbo la prossima settimana. Pienamente recuperato invece Tonny Sanabria che in avanti dovrebbe fare ancora coppia con Che Adams.”

