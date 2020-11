Turris successo e record: sbancato Palermo per la prima volta nella sua storia

Nemmeno 24 ore fa, di su Sky celebrava il record d’imbattibilità esterna (ben 567 giorni) della Turris che si conferma squadra ostica lontano dal “A. Liguori”, vincendo 1-0 a Palermo.

Un successo storico dei corallini che mai, nella loro storia, avevano vinto nel capoluogo siciliano. Una gara di sofferenza, ma che grazie ad una solida difesa e la rete in pieno recupero di Pandolfi, hanno regalato il successo.

Come dai copione, sono i palermitani a fare il match e, specie nel primo tempo, il portiere ha il suo ben da fare per mantenere la sua porta inviolata.

Nella ripresa i rosanero allentano la morsa con gli uomini di mister Fabiano pronti a pungere in contropiede.

Il finale, però, è concitato con un battibecco proprio tra due calciatori torresi ovvero capitan Di Nunzio che se la prende con Pandolfi, colpendolo addirittura con una testata. L’attaccante chiede di uscire, l’allenatore lo ignora e fa bene perchè è proprio lui, in pieno recupero a segnare la rete che decide il match. Lanciato in contropiede, addomestica il pallone al limite dell’area, si beve due difensori e batte Pelagotti in uscita.

La vittoria porta la squadra di Torre del Greco a quota 20 punti, al quarto posto in classifica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Castel Volturno, allenamento pomeridiano del Napoli in vista del Rijeka

Koulibaly in conferenza: “Critiche? Facciamo paura, lo dimostreremo domani”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Furgone precipita in un parcheggio, grave una donna