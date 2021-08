Tutino-Parma, trattativa quasi saltata: accordo con il Napoli non trovato

Gennaro Tutino, attaccante del Napoli, è stato più volte accostato al Parma, ma sembra esserci qualche difficoltà.

Da giorni si parla dell’attaccante del Napoli Gennaro Tutino e del suo futuro al Parma. La trattativa sembrava procedere bene, il Parma infatti era in prima linea per l’acquisto del giocatore, in vantaggio su Salernitana e Monza. Tuttavia, il quotidiano Tuttosport riporta una brusca frenata nell’affare. A quanto pare tra Napoli e Parma non si riuscirebbe a raggiungere l’accordo per la cessione, in quanto i due club sarebbero in disaccordo sul valore dell’attaccante.

“De Laurentiis è stato perentorio: niente acquisti e niente rinnovi se prima non si vende. Ma di cessioni finora nemmeno l’ombra, anche quella ventilata di Tutino al Parma sembra stia per saltare a causa di divergenze sul prezzo tra i due club.”

