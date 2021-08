Fabian Ruiz non è più sul mercato: il centrocampista resta a Napoli

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz sembra non essere più sul mercato almeno per il momento.

Fabian Ruiz è uno dei giocatori del Napoli più importanti. Il centrocampista spagnolo sarebbe stato nel mirino di tanti grandi club, ma fino ad ora non è arrivata ancora nessuna offerta. Per questo motivo il futuro di Fabian Ruiz sembra essere proprio la permanenza a Napoli.

A tal proposito il Corriere dello Sport riporta:

“L’uomo in più è un giovanotto spagnolo di 25 anni che Luciano Spalletti aveva già conosciuto da avversario: Fabian Ruiz. Fabian, per il mondo del calcio: nome arcinoto del mercato del Napoli, facciamo anche un gioiello in vetrina che dopo un paio di mesi senza offerte, senza proposte ritenute congrue dal club potrebbe diventare un acquisto fatto in casa. Sì, la strada sembra quella: ogni giorno che passa, la permanenza del centrocampista della Nazionale spagnola si avvicina sempre più. Certo, il mercato è imprevedibile e tutto può accadere in un clic, in un amen di milioni, ma per il momento gli estimatori del genere tipo il Barcellona non sono andati al di là di qualche chiacchierata poco costruttiva e poco milionaria. Buone notizie per Spalletti.”

