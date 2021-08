Napoli, procede il recupero di Lozano: ecco l’obiettivo di Spalletti

Il recupero di Hirving Lozano procede, l’attaccante del Napoli sarà a Castel di Sangro con il resto della squadra.

Hirving Lozano sta recuperando pian piano dall’infortunio subito con la Nazionale messicana. L’attaccante del Napoli sarà presente a Castel di Sandro con il resto della squadra, per il secondo ritiro estivo. Luciano Spalletti ha già un obiettivo in mente: vorrebbe vederlo in campo durante la prima giornata di campionato. Per il Napoli quest’ultimo inizierà il 22 agosto, quando i partenopei sfideranno il Venezia.

Ecco cosa riporta il quotidiano Il Mattino:

“L’obiettivo del Napoli è di averlo il 22 agosto contro il Venezia, oppure il discorso verrebbe rimandato al 29 agosto contro il Genoa. Spalletti avrà a disposizione per il secondo ritiro anche Lozano, le caratteristiche si sposano al meglio con quella che è l’idea offensiva di calcio del nuovo tecnica. Ora Lozano è pronto a cominciare il lavoro per Spalletti, da esterno potrà giocare sia a destra che a sinistra nel 4-2-3-1 dell’ex allenatore dell’Inter.”

