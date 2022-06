Corriere del Mezzogiorno – Sirene spagnole per Politano e Demme! Gattuso reclama i due azzurri.

Rino Gattuso è pronto per la sua nuova avventura al Valencia. Tuttavia nel suo mirino ci sono due giocatori che conosce molto bene, il primo è -ormai risaputo interesse – Politano, il secondo a sorpresa è Demme:

“L’esterno romano ha chiesto di cambiare aria, ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale alla società iberica e nessun’altra in particolare.

Anche Demme se riesce a trovare una squadra è in uscita, ma due cose non lo aiutano: il contratto in scadenza nel 2004 e un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Spalletti lo ha impiegato con il contagocce e l’italo-tedesco vorrebbe sicuramente più spazio. Timidi segnali arrivano da Valencia ma il procuratore del calciatore ha smentito contatti”.

