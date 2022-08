Tutti gli Up & Down di squadre, calciatori e allenatori

Le prime due giornate di campionato hanno già messo in evidenza pregi e difetti delle squadre, dei calciatori e degli allenatori che saranno i protagonisti della stagione

Le quote calcio oggi danno come favorite le milanesi per la vittoria, con Napoli, Juventus e Roma a disturbare la volata scudetto.

Down Immobile e Sarri: servono più gol

1 gol in 2 gare sono pochi, soprattutto quando la Lazio non riesce a vincere e, sia chiaro, le colpe non sono tutte da imputare all’attaccante ma anche al mister e al resto della squadra. Il flop di Immobile è ancora parziale, ma se lui offre una prestazione down ne risente tutta la squadra che non riesce a trovare un atteggiamento Up.

Anche Sarri ancora non ha offerto il solito spettacolo pirotecnico di gol, emblema del Sarrismo, nelle prime gare le squadre del mister stentano un po’ ma appena trovano la quadratura tattica, le fasce volano e gli attaccanti gonfiano la rete.

Inter e Milan Up: le milanesi sono pronte a farsi battaglia per il primo posto

Le quote serie A oggi danno come favorite le milanesi per la vittoria del campionato e gli Up sono tutti per Lukaku e Lautaro che trascinano in alto i Nerazzurri. Anche Inzaghi sta lavorando bene mettendo in campo soltanto i calciatori più in forma.

Il Milan si prepara ad affrontare una stagione ai massimi livelli sia in campionato che in Champions, dove vuole tornare per infrangere altri record e avvicinarsi il più possibile al Real Madrid, ma prima bisognerà affrontare una Serie A dura con tantissime pretendenti al trono.

Lecce in down: attenzione alla retrocessione

Su tutti il mister Baroni, già esperto di flop in Serie A e con una rosa di tutto rispetto che potrebbe ambire a una salvezza anticipata. Nonostante la buona prova contro l’Inter, i Giallorossi crollano contro il Sassuolo sotto i colpi di Berardi e rimangono a 0 in una zona pericolosissima della classifica, pronta sempre a trasformarsi in una vera e propria palude dove non si esce salvi ma si retrocede.

Allegri e Bianconeri Up nonostante gli infortuni

La Juventus parte male solo sulla carta e gli infortuni di Pogba, Chiesa e Di Maria pesano come un macigno nella quadratura tattica di gioco ma non bisogna dimenticare che Allegri è un fantasista, sempre pronto a far giocare i difensori come attaccanti e viceversa. Di tutti i Bianconeri, Cuadrado è il calciatore chiave che riesce a mettere una pezza lì dove c’è lo strappo e Vlahovic si sta dimostrando il vero trascinatore dei Bianconeri.

Udinese e Salernitana: il down dello 0 – 0

Mettersi d’accordo implicitamente per ottenere il primo punto in campionato, significa soltanto una cosa: down. Se queste sono le premesse, entrambe le squadre rischiano di retrocedere e dovranno fare molto di più per ottenere una salvezza per nulla certa. Oltre a queste due compagini, infatti, ci sono Lecce, Verona, Cremonese, Sampdoria, Monza ed Empoli: troppi club in lotta per la salvezza.