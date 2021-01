UDINESE-CREMONESE (Primav. 2)- Il n.1 Carnelos salva i suoi, ecco il risultato finale!

Udinese – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Nella 7^ giornata del Camp. Primavera 2 (Girone A) era in programma oggi pomeriggio alle 14:30 la sfida tra Udinese e Cremonese. Nel precedente turno di campionato la Cremonese aveva battuto 4-2 il Cittadella, l’Udinese aveva pareggiato 1-1 sul difficile campo del Chievo Verona.

La gara tra bianconeri e grigiorossi si è giocata al centro sportivo Comunale di Fagagna (Ud) e ha visto i padroni di casa impattare 0-0 contro gli avversari che si fanno parare un rigore ad inizio ripresa.

Al 2′ Palumbo dell’Udinese batte un corner che termina direttamente tra le braccia del portiere. Al 6′ discesa sulla destra di Cum, cross al centro respinto e tiro dalla distanza di Battistella che va a lato.

Minuto 18: perde palla il bianconero Battistella sulla propria trequarti che innesca la Cremonese con Niang ma viene anticipato dal portiere Carnelos. Al 19′ risposta dell’Udinese: Cum in area tira debolmente sul portiere.

Al 21′ mischia in area della Cremonese, arriva il colpo di testa debole di Maset ma è parato senza problemi dal n.1 grigiorosso De Bono. Al 26′ serpentina sulla destra di Cum, arriva il cross basso x Ianesi il cui tiro va alla sinistra del portiere che para allungandosi a terra.

Al 33′ Ferla per i padroni di casa recupera palla in area, serve Ianesi che in area tira ma De Bono devia in angolo.

Termina 0-0 il 1° tempo con l’Udinese che fa la partita con possesso palla e con qualche occasione clamorosa come quella di Ianesi e lombardi che tirano poco in porta nelle poche ripartenze concesse.

Nella ripresa al 48′ attacco insidioso sulla sinistra della Cremonese, cross in area ma arriva la respinta della difesa udinese. Al 53′ cross della Cremo e mani in area di un giocatore di casa, per l’arbitro è rigore, tira dagli 11 metri Valtulini e il n.1 Carnelos para alla sua sinistra in tuffo.

Al 57′ Rocchetta tira da fuori area, palla fuori di poco alla destra del portiere. Al 75′ tira Basha, palla debole e para a terra il n. 1 della cremonese. Al 79′ tiro dal limite degli ospiti, parato facile.

Al minuto 80 cross per Palumbo che si fa respinger il tiro poi recupera la difesa ospite. Al minuto 81 arriva la doppia ammonizione x Cum che viene espulso.

Al minuto 88 Basha per i friulani riceve palla da fallo laterale, entra in area e tira debolmente.

Termina la gara con un secondo tempo in cui gioca meglio la Cremonese che parte molto bene per poi calare nella seconda parte di gara.

In classifica i bianconeri di mister Moras salgono a 6 punti, i grigiorossi invece restano a 10.

Prossimo turno sabato 6 febbraio (8^ giornata)

L’Udinese gioca ancora in casa contro la Reggiana, la Cremonese ospita il Monza.

Condividi: