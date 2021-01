DISTINTA -PARMA-REGGIANA (Primavera 2): terminata la gara a Collecchio

Parma – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Nella 7^ giornata del Camp. Primavera 2 (Girone A) era in programma oggi pomeriggio alle 14:30 il derby emiliano tra Parma e Reggiana. La gara si è giocata al centro sportivo “Parma Calcio” di Collecchio (Pr) e ha visto il Parma vincere per 2-1.

Pronti via e il Parma al 15′ va in vantaggio con Traore, unico 2004 (in verità assieme al portiere parmense Maliszewski) in campo dal primo minuto: cross dalla trequarti destra, palla in area e Traore di testa non sbaglia sul secondo palo. Al 25′ i gialloblù del tecnico Veronese raddoppiano: calcio d’angolo battuto dai ducali, palla in area e di testa “nipote d’arte” Artistico non perdona.

Parma 2 Reggiana 0.

Gli ospiti cercano di riaprirla ma si va a riposo sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa la Reggiana gioca con più aggressività e non sfrutta subito un paio di occasioni, poi Blerind accorcia le distanze con un bel tiro dalla distanza. Ancora i granata recriminano per un penalty non concesso a causa di un presunto fallo subito in area parmense da Scafetta.

Nel finale il Parma cerca di uscire fuori senza segnare il tris, la Reggiana tenta il pari ma la difesa dei padroni di casa regge.

In classifica i ducali salgono a 12 punti, i granata invece restano a 4.

Prossimo turno sabato 6 febbraio (8^ giornata)

Il Parma affronta in trasferta il Pordenone, la Reggiana gioca ancora fuori casa sul campo dell’Udinese, ma attenzione perchè la Reggiana, prima della trasferta in Friuli, il 2 febbraio scende nuovamente sul terreno di gioco per recuperare la gara della 3^ giornata.

Ecco il programma: VICENZA – REGGIANA martedì 02/02/2021 14.30 Stadio Ceroni di Grisignano di Zocco (VI)

DI SEGUITO LA DISTINTA DEL MATCH PARMA-REGGIANA

