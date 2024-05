Udinese-Napoli, i friulani in cerca di vittoria per centrare la salvezza

L’Udinese di Fabio Cannavaro dovrà a tutti i costi vincere contro il Napoli per raggiungere l’obiettivo salvezza.

L’Udinese di Fabio Cannavaro sfiderà questa sera il Napoli di Francesco Calzona. Se i partenopei vogliono raggiungere un posto in Europa anche i bianconeri hanno un obiettivo: la salvezza.

Di seguito quanto riportato in merito da Il Messaggero Veneto:

“Con le spalle al muro. Non è un modo di dire. È la nuda realtà dell’Udinese che stasera chiuderà la 35ª allo Stadio Friuli – Bluenergy Stadium contro il Napoli. Le rivali nella corsa salvezza si sono mosse tutte, dalla prima all’ultima (escludendo la Salernitana già aritmeticamente retrocessa) e fare bottino contro i campioni d’Italia in carica è un imperativo, anche se le assenze non sono poche, anche se la squadra di Calzona è una lontana parente dell’invincibile armata di Spalletti che un anno fa venne a Udine per cucirsi addosso lo scudetto.”

