UFFICIALE – Allarme rientrato per il capitano che si è allenato regolarmente

Allarme rientrato per il capitano Lorenzo Insigne.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della SSC Napoli, Insigne ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo.

“La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita a campo ridotto e partitina con le porte piccole. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi. Mentre il primo lavorava sulla forza, il secondo ha svolto esercitazione tattica sul campo 1.

Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ghoulam ha fatto lavoro personalizzato in campo ed ha svolto parte tattica con la squadra.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Emerson Palmieri, c’è l’accordo tra Chelsea e Lione. Ma il giocatore preferisce il Napoli

L’AIFA autorizza l’anticorpo per la cura del COVID-19, dosi e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi