UFFICIALE – Andrea Colombo designato per Roma-Napoli, al VAR Irrati e Giua

Ufficiale, Roma-Napoli sarà arbitrata da Colombo

L’AIA ha rese note le designazioni per il prossimo turno di Serie A, con gli azzurri che saranno impegnati in trasferta contro la Roma. Per il match dell’Olimpico è stato designato Andrea Colombo, che sarà coadiuvato al Var da Irrati e Giua. Ecco la designazione arbitrale completa:

Assistenti: Di Iorio – Tolfo

IV: La Penna

VAR: Irrati

AVAR: Giua

Fonte immagine in evidenza: Foto di Marco Pomella da Pixabay

