UFFICIALE – Atalanta, Cristian Romero positivo al covid-19

Atalanta, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19

Tegola per l’Atalanta, che ha riscontrato nelle ultime ore la positività al Covid-19 del difensore Cristian Romero. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calci di rigore a favore: il Milan si avvicina al record assoluto in serie A!

Esclusiva – Rescissione Maggio: la vera causa del divorzio con il Benevento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Santo Domingo, i legali della famiglia: si cerchi testamento