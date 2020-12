UFFICIALE – Calciomercato, cambia una regola per il tesseramento dei calciatori. I dettagli

Calciomercato: dalla stagione 2020-21 cambia una regola per il tesseramento dei calciatori

Novità in vista per il calciomercato e la stagione 2020-2021: tramite una nota ufficiale, l’AssoCalciatori ha comunicato che “preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società.

Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre”.

Quindi dalla prossima sessione di calciomercato estiva, i calciatori potranno tesserarsi per 3 diverse società.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 29 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Calciomercato – Milik ha accettato l’Atletico Madrid. Ora si lavora sul costo del cartellino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: 14 ragazzi a una festa di compleanno, tutti multati