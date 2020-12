UFFICIALE – Covid-19, Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati dagli azzurri

Napoli, sono stati resi noti gli esiti dei tamponi effettuati al gruppo squadra del Napoli: tutti negativi

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”, è quanto comunicato dalla SSCNapoli sui suoi canali social in merito ai tamponi effettuati quest’oggi per la ripresa della preparazione in vista della gara di Cagliari di domenica prossima.

