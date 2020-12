Napoli, ottime notizie per Gattuso: Mertens vicino al rientro

Dries Mertens accelera i tempi e prova a recuperare per scendere in campo nel giorno dell’Epifania

Dries Mertens sarà a disposizione di mister Gattuso dalla settimana prossima. L’attaccante belga, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, infatti, è vicino al ritorno in campo, dopo le cure svolte ad Anversa. Il giocatore, quindi, non sarà pronto per la sfida contro il Cagliari di domenica 3 gennaio ma è concreta la possibilità di vederlo in campo dunque dall’Epifania contro lo Spezia.

