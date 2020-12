Ultim’ora – Napoli, spunta la data per il rientro di Koulibaly

Napoli, spunta la data per il rientro di Koulibaly. Gattuso potrebbe riaverlo anche per la gara contro l’Udinese

Kalidou Koulibaly è fermo ai box ma pare possa recuperare in tempi brevi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il difensore senegalese rientrerà sicuramente entro il 17 gennaio (al “Maradona” arriva la Fiorentina, ndr), anche se lo staff starebbe lavorando per provare a renderlo disponibile già per il 10, quando il Napoli dovrà affrontare l’Udinese in campionato.

