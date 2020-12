Clamoroso – Dybala spinto a Napoli dall’ex vice presidente: “Vada da Gattuso”

Juventus, Dybala spinto a Napoli dall’ex vice presidente

Guglielmo Miccichè, ex vice presidente del Palermo durante la gestione Zamparini, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sul periodo abbastanza triste che sta vivendo Paulo Dybala alla Juventus, come sottolineato anche dagli stessi tifosi bianconeri:



“Dybala vada via da Torino! Il tempo in bianconero è finito. Vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso. Anni fa, stavamo già per vendere Dybala al Napoli, ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andó a Torino. Gli consiglio vivamente Napoli per il futuro e al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto”.

