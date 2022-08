UFFICIALE – Cristiano Ronaldo ancora fuori: Ten Hag lo tiene in panchina

Cristiano Ronaldo finisce nuovamente in panchina per la sfida contro il Southampton

Cristiano Ronaldo è di nuovo in panchina nella sfida dello red devils sul campo del Southampton. Il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dal Manchester United. Un altro motivo che spingerebbe l’attaccante ad andare via potrebbe essere rappresentato dal rapporto non sereno tra il calciatore e l’allenatore. Di seguito le scelte ufficiali di Ten Hag per la gara al St Mary’s Stadium: