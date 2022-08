Fedele: “Se viene Ronaldo, sono disposto a mettermi la maglia di De Laurentiis ovunque”

Enrico Fedele dice la sua sull’affare Ronaldo al Napoli

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Ronaldo al Napoli: non è una fake news, ma è una notizia seria. La società azzurra vuole dare un po’ di esperienza a una squadra giovane, non abituata a vincere. Sarebbe una operazione importante sia dal punto di vista economico che tecnico. Se vengono Navas e Ronaldo, sono disposto a mettermi la maglia di Aurelio De Laurentiis ovunque, in tutte le trasmissioni alle quali parteciperò. Sarebbero due acquisti super”

