UFFICIALE – Vincenzo Italiano annuncia due assenze pesanti per la sfida contro il Napoli

Fiorentina-Napoli, Italiano: “Non avremo Gonzalez e Duncan”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha annunciato almeno due assenze per la sfida al Napoli. Ecco quanto dichiarato nel corso della conferenza stampa:

Quante sono le difficoltà logistiche? Come sta Gonzalez?

“Ci sono e dobbiamo gestirle: vi lascio immaginare che significhi tornare alle 4 del mattino il venerdì e dover giocare di nuovo la domenica. Se non hai i ragazzi coinvolti nel cammino, diventa complicato. Non avremo Gonzalez e Duncan, e c’è anche qualche acciaccato. Abbiamo due vittorie e due pareggi, il presidente è venuto da me a dirmi che è dispiaciuto di quanto sta sentendo su di me… Il mio lavoro è mettere in campo chi può fare la prestazione e rendere felici i tifosi, sono loro che contano e devono essere orgogliosi della squadra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moratti: “Kvaratskhelia è un fenomeno, complimenti al Napoli”

Fabian-PSG: affare vicino alla chiusura, le cifre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chef denuncia, in cucina per 200 euro al mese