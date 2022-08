Ronaldo al Napoli, Trevisani: “Al 99% si farà”

Ronaldo al Napoli, parla Trevisani

Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pentasport di Radio Bruno. Il giornalista ha parlato anche di calciomercato e della suggestione Ronaldo nel corso del suo intervento. Ecco le sue parole:

“Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il Napoli si impoverirebbe. Il Napoli è una squadra migliore di prima ora come ora. Osimhen per me se rimane diventa capocannoniere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moratti: “Kvaratskhelia è un fenomeno, complimenti al Napoli”

Fabian-PSG: affare vicino alla chiusura, le cifre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chef denuncia, in cucina per 200 euro al mese