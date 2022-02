Ufficiale: da marzo stadi pieni al 75%

“Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%”

Il prossimo 24 marzo lo stadio di Palermo ospiterà Italia-Macedonia del Nord per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Per quella data sarà possibile avere lo stadio pieno? “Non mi sento di escludere questa possibilità e di avere gli spalti pieni per sostenere la Nazionale”.