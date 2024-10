UFFICIALE – Empoli-Napoli affidata ad Abisso

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere la sfida di campionato tra Empoli e Napoli in programma la prossima domenica.

Empoli e Napoli si sfideranno allo Stadio Carlo Castellani domenica 20 ottobre alle ore 12:30. L’arbitro chiamato a dirigere il match è Rosario Abisso della sezione di Palermo.

La SSC Napoli ha reso nota la decisione dell’AIA attraverso il proprio sito ufficiale:

“Rosario Abisso dirigerà Empoli-Napoli; i suoi assistenti saranno Mastrodonato e Scarpa M., Sozza quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani.

Direzione di gara numero 104 per Rosario Abisso in Serie A, la terza in questo campionato.

Sono tre i precedenti dell’Empoli con Rosario Abisso a dirigere la gara in Serie A (1V, 2N), con i toscani imbattuti in queste sfide; la più recente risale al 5 settembre 2022, nel pareggio per 2-2 sul campo della Salernitana.

Il Napoli ha vinto ben otto delle nove gare giocate sotto la direzione arbitrale di Rosario Abisso in Serie A (1N), con l’ultimo precedente risalente al 21 ottobre 2023: successo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com

