Olivera si infortuna con l’Uruguay, ma non c’è nulla di preoccupante

Mathias Olivera si è infortunato ieri mentre era impegnato con l’Uruguay, tuttavia la situazione non desterebbe preoccupazione.

Il terzino del Napoli Mathias Olivera è stato impegnato ieri nella sfida tra Uruguay ed Ecuador. Il giocatore avrebbe accusato un fastidio muscolare che lo avrebbe portato a lasciare il campo prima del fischio finale. Non si conoscono per ora le sue precise condizioni ma secondo il giornalista Daniel Martinez non sarebbe nulla di grave.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”: